РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. В нынешнем году более 24 миллионов рублей потратили на ремонт 240 подъездов в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В понедельник на еженедельном совещании под руководством главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной в администрации рассмотрели вопросы исполнения бюджета за 2019 год и подвели итоги работы администрации по ряду основных направлений.

«В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в округе выполнен ремонт 240 подъездов на общую сумму более 24 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 16 домах округа завершен капитальный ремонт кровель и фасадов, в 8 домах заменены лифты.

«Глава городского округа Красногорск призвала участников совещания завершить все начатые проекты строго в срок и проработать механизмы увеличения пополняемости бюджета округа», – заключается в материале.