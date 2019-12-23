РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Подольске эвакуировали торговый центр «Галерея» из-за звонка о минировании магазина «Перекресток», сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ТЦ.

«Сегодня (23 декабря - ред.) эвакуировали людей из ТЦ «Галерея», так как поступил звонок о минировании супермаркета «Перекресток». Это происходило примерно с 14:30 до 15:00. В настоящее время работа ТЦ и супермаркета восстановлена и проходит в обычном режиме», – сказала сотрудница.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по Подольску, на территории Подмосковья проверяли все супермаркеты «Перекресток» после анонимных сообщений с угрозами взрывов.

По информации других СМИ, неизвестные также сообщили о минировании всех супермаркетов сети «Лента» и «Магнит» в Московской области.