РИАМО - 23 дек. Запуск пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) сделает транспорт доступнее для жителей Ярославского района Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

МЦД-5 будет полностью наземным метро для Ярославского района, что позволит жителям гораздо проще добираться в центр или юго-восточную часть столицы.

«Остановки МЦД будут оборудованы в соответствии со всеми современными стандартами обслуживания пассажиров и приспособлены маломобильных граждан», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что благоустроят и территории вокруг платформ. Здесь появятся удобные и безопасные пешеходные зоны, озелененные территории и зоны отдыха.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) и Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре.

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