РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Свыше 400 многодетных семей из Красногорска в нынешнем году получили земельные участки, еще 720 семей ждут своей очереди, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В в понедельник в администрации городского округа на еженедельном совещании под руководством главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной рассмотрели вопросы исполнения бюджета за 2019 год и подвели итоги работы администрации по ряду основных направлений.

«Заместитель главы администрации по вопросам земельно-имущественных отношений Михаил Шувалов в числе прочих вопросов отчитался о предоставлении земельных участков многодетным семьям округа. 402 семьи обеспечены участками, зарегистрированы в очереди еще 720 семей», – говорится в сообщении.

В прошлом году в собственность городского округа Красногорск переданы земельные участки общей площадью 88,3 гектаров, расположенные в Волоколамском округе. Планируется, что 455 участков по 15 соток каждый будут переданы многодетным семьям округа.

«Требуется обеспечение инфраструктурой ранее предоставленных и планируемых к предоставлению земельных участков. Нужно этот вопрос проработать и в первую очередь начать строительство временной дороги», – отметила Хаймурзина.