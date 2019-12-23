РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Почти 80 муниципальных дорог протяженностью более 30 километров отремонтировали в Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В понедельник в администрации городского округа на еженедельном совещании под руководством главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной рассмотрели вопросы исполнения бюджета за 2019 год и подвели итоги работы администрации по ряду основных направлений.

«Отремонтировано 79 дорог протяженностью 36 километров и общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Кроме того, с начала года в округе устранено более 10 тысяч дорожных ям. По этому показателю Красногорск занимает первое место в области», – сказал заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он добавил, что завершено строительство второго и третьего пусковых комплексов эстакады многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Протяженность сооружения – 9 километров.

«Запуск рабочего движения по третьему пусковому комплексу позволил разгрузить транспортный узел в районе Павшинской Поймы», – отмечается в материале.