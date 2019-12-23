РИАМО - 23 дек. До конца 2021 года начнут свою работу новые производства чулочно-носочных изделий ООО «Красногорская трикотажная мануфактура» — компании, которая работает на рынке детских изделий с 2002 года и является одним из лидеров рынка России в своей области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Создание новых производств обеспечит поступление более 115 миллионов рублей в консолидированный бюджет Подмосковья. Под производства инвестору выделен участок земли площадью 0,5 гектара.

«Земельный участок позволит предприятию построить собственное производственное здание и увеличить производство изделий для детей. Расширение производства создаст 30 новых вакансий, в том числе для молодых специалистов текстильных вузов», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Запустить новое производство намерены во втором квартале 2021 года.