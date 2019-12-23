РИАМО - 23 дек. С понедельника в поездах «Аэроэкспресс» можно заказать новогоднее меню, в которое входят классические праздничные блюда и напитки, говорится в сообщении пресс-службы АО «Аэроэкспресс».
Так, пассажирам предлагаются салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», винегрет, безалкогольный глинтвейн, имбирный кофе и какао.
«Кроме того, в новогоднем бортовом меню появились пицца и десерты – морковное печенье и торт сметанник», - отмечается в материале.
Специальное меню будет действовать с понедельника до 20 января 2020 года.
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