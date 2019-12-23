РИАМО – 23 дек. Следователи проводят обыски в здании центрального аппарата Федеральной таможенной службы в Москве, сообщает ТАСС.

Следственные действия, по имеющимся данным, проводятся в рамках расследования некоего уголовного дела.

«Обыски ведутся как в центральном аппарате ФТС, так и во Внуковской и Домодедовской таможнях», – отмечается в материале.

Также следователи допрашивают ряд должностных лица Федеральной таможенной службы и ее структурных подразделений.