РИАМО - 23 дек. Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы на арест Хасана и Закре Полонкоевых, обвиняемых в покушении на главу центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

Эльджаркиев был убит в столице 2 ноября.

«Мы оставили под стражей Хасана Полонкоева до 6 февраля 2020 года, Закре Полонкоева — до 7 февраля 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Хасану и Аслану Полонкоевым предъявлены обвинения по статье 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Задержан также 25-летний сын Хасана Полонкоева Закре, и еще два человека - Али Картоев и Алихан Белхароев.

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