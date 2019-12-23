РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 дек. В подмосковных Котельниках прошел новогодний квест в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», юным участникам вручили подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Накануне, 22 декабря, в Томилинском лесопарке прошел новогодний квест для воспитанников спортшколы «Белка». Участникам вручили подарки», – говорится в сообщении.

Более 100 детей прошли маршрут квеста, в который входили различные задания. Юные спортсмены преодолели тропы верхом на лошади. Затем следовала командная эстафета с мячом, интеллектуальная викторина и другие конкурсы.

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