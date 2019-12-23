РИАМО - 23 дек. Воздух в столице днем в понедельник прогрелся до плюс 5,7 градуса, что близко к рекордному для 23 декабря значению, температура еще продолжит подниматься, а значит, рекорд может быть установлен, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К 16 часам 23 декабря температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, достигла 5,7 градуса. А это значит, что рекорд 2015 года в 5,9 градуса пока устоял», — говорится в сообщении.

Температура в городе пока еще растет, новый рекорд может быть установлен.

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