РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Власти Подольска опубликовали извещение о проведении электронных аукционов на право заключения контрактов по строительству двух жилых домов в поселке Дубровицы, строительство не затронет территории рядом стоящих домов, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«Опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству жилых домов №№72А и 17А в поселке Дубровицы. Согласно схеме планировки и организации земельного участка, являющейся одним из утвержденных разделов по полученному заключению архитектурно-градостроительного облика, размещение домов новостроек не затрагивает придомовые территории рядом стоящих жилых домов», – говорится в сообщении.

В ходе строительства домов №№72А и 17А создадут современные зоны для отдыха и занятий физкультурой, парковочные места. Все строительные работы будут вестись в пределах специально выгороженной строительной площадки. Ее положение и размеры, а также способы проведения работ спроектированы так, чтобы минимизировать возможное влияние на подземные коммуникации, наземные здания, обеспечить комфортность и безопасность пребывания людей в непосредственной близости от них, сохранить зеленые насаждения.

Около жилого дома №72 в 2018 году в рамках программы «Наше Подмосковье» установили детскую площадку. Ее сохранят, а площадь увеличат до 300 квадратных метров, дополнительно установят малые архитектурные формы (игровой домик, качели, качалки, песочницу). Планируется площадка для футбола, баскетбола и занятий физкультурой.

Парковочные места, запланированные под строительство жилого дома №72А, расположены на земельном участке, оформленном в безвозмездное пользование. Автостоянка доступна для маломобильных групп населения и расположена в шаговой доступности от жилых домов. Расположить стоянку за проектируемым жилым домом №72А не представляется возможным, так как земельный участок, прилегающий к планируемому дому, является собственностью Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Льва Эрнста.

В целях безопасности установят антипарковочные столбики и невысокий забор для детской площадки, чтобы ограничить доступ автомобильного транспорта на тротуары и газоны.

Проектом предусмотрено благоустройство территории. Планируется установка фонарей и озеленение территории с посадкой липы, березы, клены, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.