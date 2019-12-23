РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в турнире на Кубок главы городского округа по хоккею с шайбой на катке на Ярмарочной площади, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета муниципалитета.

«На Ярмарочной площади пройдет Кубок главы городского округа Красногорск по хоккею с шайбой. Матчи пройдут 28, 29 декабря и 4 января, финал - 5 января», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за подробной информацией по поводу участия в турнире можно обращаться к Андрею Веревкину по телефону: 8(926)967-50-57.

Каток на Ярмарочной площади торжественно откроют 25 декабря в 17:30.