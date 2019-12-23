РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В поселке Малаховка городского округа Люберцы открыли сбор отработанных батареек и пластиковых крышек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В помещении территориального управления Малаховка-Красково организован сбор отработанных батареек и пластиковых крышек. Он проходит в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки», - говорится в сообщении.

Сдать вторсырье можно в будни с 09:00 до 18:00 по адресу: поселок Малаховка, улица Комсомольская, дом 1А. Контейнеры расположены в фойе первого этажа.

Пластиковые крышки от бутылок и пакетов передадут партнерам проекта – регоператору «ЭкоЛайн-Воскресенск». Потом их отправят на завод по переработке пластика. Денежные средства за собранные крышечки перечислят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».