РИАМО - 23 дек. В камерном зале Московского областного Губернского театра в понедельник подводят итоги Года театра в регионе, подмосковные театры ежегодно посещают 1,2 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Открытие Года театра в Московской области состоялось 13 декабря 2018 года в ДК «Подмосковье». В рамках Года театра в регионе провели 15 масштабных театральных проектов, которые посетили свыше 45 тысяч человек.

«В Московской области успешно работают 27 театров: пять государственных, 22 муниципальных театра в том числе девять детских и кукольных театров. Ежегодно театры Подмосковья посещают 1,2 миллиона человек», – сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Областные театры работают во всех жанрах театрального искусства и для всех поколений. Год театра показал, что театральное искусство в регионе очень востребовано жителями: на премьеры билеты продаются молниеносно. В рамках субсидии до конца года в области будет поставлено 37 спектаклей.

В Год театра на территории Московской области прошло большое количество региональных театральных фестивалей, проектов федерального, регионального и муниципального значения.

Самым масштабным проектом для детей стал II Международный большой детский фестиваль Московского Губернского театра. В рамках фестиваля представлено разнообразие форматов и жанров для детской аудитории.

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