РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Мастер-класс для участников программы «Активное долголетие» в подмосковном Красногорске 24 декабря проведет рекордсменка мира по конькобежному спорту Халида Воробьева, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета городского округа.

«24 декабря в 11:15 на «Красногорск Арене» имени Владимира Петрова пройдут бесплатные занятия по фигурному катанию в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие». Мастер-класс проведет прославленная спортсменка, рекордсменка мира по конькобежному спорту Халида Воробьева», - говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в течение 1 часа. Прокат коньков стоит 150 рублей.

«Зовите своих бабушек и дедушек покататься на прекрасном льду арены и поучиться чему-то новому на коньках», - заключается в материале.