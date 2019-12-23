РИАМО - 23 дек. Минспорта России серьезно намерено занести крикет и падел во Всероссийский реестр видов спорта, информация об этом уже опубликована на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов, сообщает Газета.ru.

«Также признать видами спорта могут тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо и тхэквондо Международной федерации тхэквондо», - говорится в материале.

С 2009 года крикет относится к международному виду спорта, а в 1900 году он был в списке программы Олимпийских игр, проходивших в Париже.

Падел – это сочетание тенниса и сквоша. Он пользуется популярностью в латино-американсих государствах.