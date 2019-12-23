РИАМО - 23 дек. В подмосковном Серпухове открылась кухня Деда Мороза, это одна из девяти сказочных ярмарок зимнего волшебника в регионе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Главный хозяин новогоднего праздника, Дед Мороз, в течение недели предложит гостям ярмарки в Серпухове попробовать праздничные угощения, приготовленные на своей кухне, расположенной там же», - говорится в сообщении.

Посетители смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению праздничных блюд, а также продегустировать угощения, приготовленные профессиональными поварами.

Ярмарка продлится по 29 декабря в городе Серпухове на площадке между домами 13 и 15 по Водонапорной улице и домами 102 и 104 по улице Ворошилова.

В этом сезоне в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Она призвана познакомить туристов с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление мест массовых гуляний и проведение всевозможных мероприятий.