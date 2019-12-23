РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что благодаря сформированным городским округам в регионе ежегодно удается сэкономить около 3-4 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Об этом речь шла на совещании с руководящим составом правительства региона. Сейчас проводятся местные выборы там, где только были сформированы городские округа.

«В минувшее воскресенье прошли успешно выборы в городской совет Ленинского округа. Я хочу поблагодарить всех жителей, которые нашли время, несмотря на предновогодние хлопоты, пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Очень важно, что у нас завершается этап, который позволил аккумулировать и сэкономить значительные средства. Порядка 3-4 миллиардов рублей ежегодно мы экономим на том, что сегодня у нас действуют городские округа», - сказал Воробьев.

Он добавил, что 24 декабря пройдет итоговое заседание Высшего совета муниципальных образований.

«Мы традиционно подведем итоги нашей работы за 2019 год, отметим лучших, а также «Прорывы года» - всех, кто обратил на себя внимание и заслуженно был оценен жителями нашего региона», - уточнил Воробьев.

В конце совещания обсудили меры безопасности в предстоящие новогодние и рождественские праздники.

«У нас уже состоялось большое содержательное совещание по этому поводу. Сегодня мы также детально обсудим мероприятия, которые позволят провести эти праздники спокойно и без эксцессов», - подчеркнул губернатор.