РИАМО - 23 дек. На маршруте станция Химки – улица Заводская – Вашутино – Ивакино в Химках запустили один автобус среднего класса и восемь автобусов большого класса, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Дополнительные транспортные средства работают на укороченной части маршрута от улицы Германа Титова в жилых комплексах «Солнечная система» и «Две столицы» до железнодорожной станции Химки», - говорится в сообщении.

Автобусы выполняют 205 рейсов по будням и 155 - по выходным. На маршрутах автобусов расположены важные социальные объекты и общеобразовательные учреждения.

Из-за роста микрорайонов количество пассажиров увеличилось. Так, более 4,3 тысячи пассажиров транспорт перевозит в будний день, что на 40% больше, чем в этот же период прошлого года.

В результате анализа данных и обращений жителей работники «Мострансавто» вместе с представителями администрации городского округа Химки и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области внесли изменения в работу маршрута.

На данный момент на маршруте ходят автобусы большого класса марок ЛиАЗ - 5292.60, ГолАЗ - 6228.10 и ЛиАЗ – 5250.

Это нововведение и увеличение количества автобусов помогли сделать проезд для жителей микрорайона комфортным. На маршруте действуют все льготы.