РИАМО - 23 дек. Российская юмористка Клара Новикова прокомментировала предложение артистки КВН Елены Борщевой закрыть «Аншлаг», сообщает Газета.ru.

«Почему я должна серьезно к ней относиться? Она же только артистка», - сказала Новикова.

Ранее Борщева заявила, что нужно закрыть «Аншлаг», а Владимира Винокура можно вообще сменить роботом.

Новикова считает закрытие передачи предательством и говорит, что видимо для Борщевой это абсолютно нормальное дело. Артистка заступилась и за Винокура, сказав, что он уже много лет на сцене и его присутствие в шоу помогает наполнять большие залы.

По словам Новиковой, Борщева не вправе давать такие необоснованные комментарии, и ее мнение не имеет никакого значения для нее.