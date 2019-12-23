РИАМО - 23 дек. Главным фильмом года, по версии портала «КиноПоиск», стала «Зеленая книга», данная картина набрала самое большое количество баллов пользователей, сообщает Газета.ru.

«Рейтинг фильмов, сериалов и персон киноиндустрии был составлен на основе оценок российских зрителей. Рейтинг «Зеленой книги» составил 8,3, за ним следуют «Джокер» с рейтингом — 8,1 и «Мстители: Финал» с рейтингом 7,6», - говорится в сообщении.

Среди российских картин самый большой рейтинг у «Балканского рубежа» режиссера Андрея Волгина (7,2). Лучшим мультфильмом стал «Человек-паук: Через вселенные», его рейтинг составил 7,9.

Кроме того, «КиноПоиск» назвал лучшим сериалом этого года «Игру престолов», а самым рейтинговым новым сериалом стал «Чернобыль».

Также пользователи выбрали режиссера года и самых популярных мировых и российских актеров. Ими стали Квентин Тарантино, Хоакин Феникс и Бри Ларсон, Александр Петров и Кристина Асмус.