РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Холодную воду временно отключат 24 декабря в четырех домах микрорайона Климовск городского округа Подольск из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«МУП «Водоканал» 24 декабря запланировало ремонтные работы на участке водопроводной системы. Работы будут выполняться в период с 10:00 до 12:00. На время их производства холодную воду не будет подавать в многоквартирные дома №№1/14, 3, 5, 7 на Спортивном проезде», - говорится в сообщении.



МУП «Водоканал» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.