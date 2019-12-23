РИАМО - 23 дек. В 2020 году почти 700 детей-сирот в Подмосковье получат собственные квартиры, большинство квартир закупается в новостройках, сообщила в понедельник журналистам начальник управления опеки и попечительства министерства образования Подмосковья по Люберцам, Дзержинскому, Котельникам и Лыткарину Виктория Балаховская.

«У нас в этом году 100% детей-сирот были обеспечены жилищными помещениями. В 2020 году запланировано обеспечить жилыми помещениями 686 детей-сирот (в Подмосковье - ред.). Из бюджета области будет выделено почти 2 миллиарда рублей», - сказала Балаховская.

Она отметила, что большинство квартир для детей-сирот закупается в домах-новостройках с развитой инфраструктурой.