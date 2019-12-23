РИАМО – 23 дек. Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о возвращении курительных комнат в здания аэропортов в России, сообщает РИА Новости.

Документ был принят Госдумой 12 декабря.

«В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом», – говорится в сообщении.

Курение в ряде общественных мест запретили в России в 2013 году. В их число вошли школы, вузы, стадионы, магазины, детские площадки, больницы, самолеты. В 2014 году россиянам запретили курить в отелях, кафе, ресторанах, а также поездах, аэропортах и вокзалах.

Закон о возвращении курительных комнат в аэропорты внес в Госдуму депутат Сергей Боярский в 2017 году, однако тогда Минздрав высказался против данной инициативы. Несмотря на это, профильные комитеты Госдумы одобрили законопроект.