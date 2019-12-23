РИАМО - 23 дек. Новогоднюю елку, оформленную в стилистике столичного Дептранса, установили около станции Московского центрального кольца «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Многие москвичи, в особенности маленькие, очень любят украшенный к Новому году городской транспорт. В этом году праздничную атмосферу в городе будут создавать и новогодние елки транспортного комплекса, установленные в разных частях города. Поздравляем всех с наступающими праздниками», – сказал заместитель руководителя столичного Дептранса Дмитрий Пронин.

Участники праздничного мероприятия записали свои пожелания на Новый год на специальных шарах и украсили ими елку. После лучшим сотрудникам отрасли такси и каршеринга вручили подарки.

«В Москве каждый день совершается 900 тысяч поездок на такси, еще 150 тысяч – на автомобилях сервиса краткосрочной аренды. И горожане, и правительство города хотят, чтобы это был безопасный и надежный транспорт. Мы решили поблагодарить самых лучших сотрудников отрасли с Новым годом и сказать им спасибо за отличную работу в 2019 году», – отметил директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «ТАМА» Норайр Блудян.