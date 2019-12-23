РИАМО - 23 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела редкая ароматная азиатская орхидея с огромной губой Пафиопедилум мелкоцветковый, или Серебряный башмачок, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Растение можно увидеть на фестивале «Тропическая зима» в одной из витрин с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее ежедневно и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях для взрослых и детей в выходные дни», - говорится в сообщении.

Данный вид орхидей растет на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте 360-1600 метров. Его можно найти на утесах и в расщелинах, где много влаги.

Диаметр цветов составляет 10 сантиметров. Они обладают очень большой губой, особенно если сравнивать ее с небольшими и компактными листьями. Впервые Серебряный башмачок описали в 1951 году. Вне своего привычного ареала обитания это растение цветет редко.

В «Аптекарском огороде» собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в стране. Всего здесь представлено более 1 тысячи видов, форм и сортов этих цветов из тропических и субтропических регионов мира.