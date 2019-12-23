РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Команда из подмосковных Люберец победила на подмосковном фестивале по чирлидингу, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в минувшие выходные в городском округе Долгопрудный. В них приняли участие более 600 спортсменов из 25 команд Московской области.

«На региональном фестивале по чирлидингу «Я люблю тебя, Россия» спортсмены люберецкой Федерации чирлидинга и спортивной школы олимпийского резерва завоевали сразу три награды. Люберчане порадовали своим выступлением. Команда CheerFam из кадетской школы стала победителем соревнований в категории «дети», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что у команды WildCats из школы №53 второе место в категории «дети» и третье - в категории «юниоры».

«Поздравляю <...> с отличным выступлением. Желаю новых спортивных достижений», - заключил Ружицкий.