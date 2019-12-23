РИАМО - 23 дек. За 2019 год в Московской области компании возвели девять общеобразовательных школ в рамках жилых кварталов за собственные средства, самой большой стала школа на 1375 мест, которую построила ГК «ПИК» в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Общая мощность всех возведенных таким образом школ составила более 5 тысяч мест.

«Все школы были переданы застройщиками в муниципальную собственность в рамках реализации обязательств по заключенным инвестиционным контрактам», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Кроме учреждения в Ленинском округе, в пятерку самых больших вошли школа на 1,1 тысячи мест в Люберцах (ГК «Самолет»), школа на 1,1 тысячи мест в Красногорске (ГК «ПИК»), школа на 792 места в Балашихе (ООО «Аврора») и школа на 550 мест в Долгопрудном (АО «ДУКС»).

Также общеобразовательные учреждения появились в Долгопрудном (на 300 мест), Раменском (300 мест), Домодедове (275 мест) и Ступине (275 мест).