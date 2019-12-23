РИАМО - 23 дек. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 600 тысяч рублей на ОАО «РЖД» по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В адрес подмосковного УФАС России поступило заявление жителя Химок с жалобой на нарушение правил технологического присоединения со стороны РЖД. Нарушение выразилось в невыполнении мероприятий по техприсоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям в установленный правилами срок.

«Установлено, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. В связи с тем, что нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям совершено ОАО «РЖД» повторно, управлением принято решение о привлечении общества к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Также по результатам рассмотрения указанного дела в адрес ОАО «РЖД» направили представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.