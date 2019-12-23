РИАМО - 23 дек. До конца года станет доступно мобильное приложение «Усыновление в Московской области», с помощью которого можно будет записаться на прием в органы опеки, сообщила в понедельник журналистам заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева.

«До конца года мы хотим воплотить в жизнь мобильное приложение, которое рассчитано на тех, кто задумался о том, чтобы стать приемным родителем. <…> Это 100% наша разработка. Сейчас как происходит поиск ребенка? Для того, чтобы ознакомиться со сведениями ребенка, нужно приехать в органы опеки, или в министерство образования, или в министерство просвещения. С помощью приложения это можно будет сделать из дома», - сказала Болатаева.

Она отметила, что через мобильное приложение можно будет записаться на прием в органы опеки, а также задать вопрос сотруднику органа опеки и получить актуальную информацию.

По ее словам, в мобильном приложении будут доступны все анкеты детей-сирот регионального банка данных Московской области. Ребенка можно найти по заданным параметрам: возраст, пол, группа здоровья и форма устройства.