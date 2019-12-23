РИАМО - 23 дек. Благодаря мобильному сервису «Подмосковные стройки» жители региона смогут узнать информацию о ходе строительства более чем 2,7 тысячи жилых объектов, увидеть сведения о застройщике и актуальные фотографии, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«Мы создали цифровую интерактивную карту, на ней разместили все те объекты строительства, которые мы оцифровали. Сегодня на карте есть многоквартирные жилые дома, коттеджи, апартаменты и социальные объекты. На ней размещено более чем 2,7 тысячи объектов», - сказал Гарибян.

Он уточнил, что всем объектам на карте присвоен цветовой значок. Это сделано для более удобного понимания ситуации с строительством объекта.

«Синим значком на карте отмечены те объекты, строительство которых только планируется и не начато. Зеленым помечено строительство объекта, которое ведется в графике, либо полностью завершено и находится на стадии оформления. Желтым помечены те объекты, которые уже вышли за пределы графика и отставание составляет до шести месяцев. Красным помечены те, которые отстают на шесть месяцев», - добавил Гарибян.

В карточке размещается информация о строительстве: наименование объекта, адрес, застройщик, статус строительства, информация о ходе работ, эскроу-счета, актуальные фотографии.

Заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области Сергей Фельдблюм добавил, что в приложении также появится информация о строительстве нежилых объектов.

«В планах в ближайшее время вывести на карту также все нежилые строящиеся объекты – это административные здания, производственные здания, склады, промышленные объекты и так далее. Сейчас у нас порядка 1 тысячи таких объектов. У них также будет свой значок на карте, они также будут разделены по зонам», - пояснил Фельдблюм.

Он отметил, что добавление таких объектов даст понимание гражданам о том, что строится рядом, а также они получат информацию о скором появлении новых рабочих мест в их районе.