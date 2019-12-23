РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 дек. Жильцы 16 домов на Угрешской и Лесной улицах в Дзержинском останутся без света 25 декабря, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Сообщаем вам, что в связи с аварийными работами 25 декабря будет производиться отключение электроэнергии в 16 домах на Угрешской и Лесной улицах. Оно продлится с 9:00 до 10:00», – говорится в сообщении.

Электроэнергии не будет в многоквартирных домах №№13, 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21 на Лесной улице, а также в домах №№26, 26А, 26Б, 26В, 28, 30, 32 на Угрешской улице.