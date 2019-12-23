РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Юные гимнасты из Люберец одержали победу на областных соревнованиях по спортивной аэробике, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Московские областные соревнования по спортивной аэробике «Снежинка» прошли в минувшие выходные в Солнечногорске.

«В минувшие выходные 15 люберецких спортсменов комплексной спортивной школы Олимпийского резерва в возрасте от 5 до 9 лет успешно выступили на региональных соревнованиях. Первое место в номинации «Трио» в возрасте 4-5 лет у Карины Ермолаевой, Василисы Грошевой и Татьяны Гребенщиковой», - сказал председатель спорткомитета администрации Владимир Сурков.

Он добавил, что также первое место завоевала группа спортсменов в возрасте 4-5 лет, среди них вышеуказанные Грошева, Ермолаева, Гребенщикова, а также Мария Харина и Маргарита Мирюкова.

Он отметил, что в состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из подмосковных Химок, Домодедова, Раменского, Жуковского, Солнечногорска, Люберец.