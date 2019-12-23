РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. В нынешнем году девять сотрудников первой городской больницы Красногорска приобрели новые квартиры в рамках программы «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Девять медиков Красногорской городской больницы №1 получили социальную ипотеку в 2019 году. Новую квартиру по этой программе приобрели врачи: рентгенолог, невролог, терапевт участковый, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, а также рентгенлаборанты», – говорится в сообщении.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. По условиям программы, специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Правительство Московской области в течение 10 лет ежемесячно будет компенсировать сумму основного долга. Участникам программы необходимо оплачивать только проценты по кредиту.