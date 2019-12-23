РИАМО - 23 дек. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в подмосковном Серпухове в декабре из аварийного жилья переселили 27 семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках нацпроекта 23 семьи (44 человека), проживавших в 23 аварийных помещениях общей площадью свыше 910 квадратных метров, подписали соглашение о выкупной стоимости жилых помещений. Еще четыре семьи (13 человек), проживавшие в четырех аварийных помещениях площадью 144 квадратных метра, переехали в благоустроенные квартиры по договорам соцнайма», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Расселяемые дома расположены на улицах Весенней, дом 98; Володарского, дом 17/10; Дальней, дом 4; Химиков, дом 11/2; Береговой, дом 33; улице 1905 года, дом 21.

«Важной задачей для выполнения целевых показателей федерального проекта является завершение конкурсных процедур и заключение контрактов, которые будут реализовываться в 2020 году», – отметил министр.

Ранее Локтев сообщал, что до конца февраля 2020 года в Московской области планируется заключить порядка 300 контрактов на покупку жилья для расселения жителей из аварийных домов.