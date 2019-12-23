РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В Королеве проходят проверки магазинов из-за сообщений о взрывных устройствах, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы городской администрации.

Анонимные сообщения о взрывных устройствах в нескольких продуктовых магазинах Королева поступили в понедельник.

«Сотрудники правоохранительных органов работают на местах. Все посетители эвакуированы», – сказала собеседница агентства.

Дальнейшая информация уточняется.