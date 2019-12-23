РИАМО - 23 дек. В Московской области в 2019 году выявили порядка 1,5 тысяч детей-сирот и детей без попечения родителей, большинство из них стали сиротами по причине лишения родительских прав, сообщила в понедельник журналистам заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева.

«В этом году было выявлено 1,5 тысячи детей-сирот, <…> если сравнивать с 2013-м годом, то эта цифра уменьшилась в два раза. <…> При этом именно сирот, у которых умерли родители, было 400. Все остальные дети – это социальные сироты, которые стали таковыми при живых родителях», – сказала Болатаева.

По ее словам, из 1,5 тысячи детей-сирот – 1,2 тысячи устроили в семьи, а 300 детей направили в детдома.

Она отметила, что в регионе в настоящий момент проживают около 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 96% находятся на разных формах семейного устройства, при этом более 8 тысяч ребят находятся в семьях родственников.

«Сегодня в Подмосковье десять детских домов в системе образования. С 2013 года благодаря активному устройству закрыто 34 детских дома. В этих десяти детских домах находится 421 ребенок на сегодняшний день», – заключила Болатаева.