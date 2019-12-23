РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Автобусную остановку на Пятницком шоссе в Красногорске отремонтировали после обращения жителя на портал «Добродел», сообщается на портале.

Пользователь сообщил, что в павильоне на остановке «Детский сад» кто-то сломал крышу.

«Работы по приведению указанного остановочного пункта в соответствии с ГОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» выполнены», – сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитриев.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».