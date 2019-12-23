РИАМО - 23 дек. Текущий год в столице имеет все шансы стать самым теплым за историю метеонаблюдений, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Период с января по ноябрь 2019 года стал в Москве самым теплым в сравнении с аналогичными значениями за историю профессиональных метеонаблюдений с 1891 года. Пока самым теплым годом столицы считается 2015-й. Тогда среднегодовая температура составила плюс 7,4 градуса, а ее аномалия – плюс 2,4 градуса.

«За девять дней до завершения 2019 года, то есть на 23 декабря, аномалия составляет плюс 2,7 градуса. Принимая во внимание, что в оставшиеся дни до Нового года температура воздуха в Москве ожидается заметно выше нормы, можно утверждать, что 2019 год в столице станет самым теплым в ее метеорологической летописи», – говорится в сообщении.

Все месяцы этого года имели среднюю температуру выше климатической нормы, за исключением июля и последовавшего за ним августа.

Наибольшее отклонение от нормы будет иметь декабрь – оно может составить 7,2 градуса, если средняя температура будет около 1,1 градуса, что близко к лидеру – декабрю 2006 года с температурой 1,2 градуса.

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