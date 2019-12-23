РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 дек. День донора пройдет в подмосковном Королеве 25 декабря, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Дни донора проходят в Королеве регулярно. Тем не менее, городская больница остро нуждается в донорах для пополнения банка крови.

«Помочь тем, чья жизнь и здоровье зависят от запасов крови, может каждый. Очередной День донора состоится 25 декабря с 8:00 до 11:00 в отделении переливания крови по улице Циолковского, 24 (здание родильного дома, левое крыло)», – сказал собеседник агентства.

Для сдачи крови необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.

Абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови. За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.