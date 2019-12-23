РИАМО - 23 дек. Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило жителям, что такси должны отвечать требованиям, утвержденным правилами перевозки пассажиров, в частности, на передней панели такси справа от водителя должна быть размещена необходимая информация – об условиях оплаты, визитная карточка водителя, контакты органа, контролирующего перевозки, сообщается на сайте управления.

«Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем непосредственно с водителем легкового такси или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя», — говорится в сообщении.

Перевозчик (фрахтовщик) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявший на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз уполномоченному на их получение лицу.

Легковое такси должно быть оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше и включается при готовности к перевозке. На кузов легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. В салоне должны находиться правила пользования транспортным средством.

Разрешение на право оказания услуг легковым такси, выдаваемое уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта, должно находиться в салоне и предъявляться по требованию пассажира.

В такси должна быть размещена информация: полное или краткое наименование фрахтовщика; условия оплаты за пользование легковым такси; визитная карточка водителя с фотографией; наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

В такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. Запрещается перевозка зловонных и опасных веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров.

Допускается провоз в легковых такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и другое), если это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

Плата за пользование легковым такси определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое такси.

Водитель такси выдает пассажиру в салоне транспортного средства проездной документ (кассовый чек или квитанцию) для проезда в общественном транспорте, подтверждающий оплату пользования услугами такси.

Пассажир, которого не устроило качество перевозки, вправе потребовать: устранения недостатков услуги в процессе поездки; уменьшения цены услуги после обнаружения в ней недостатков или прибытия в пункт назначения; возмещения расходов, понесенных в процессе перевозки, по устранению недостатков услуги своими силами или третьими лицами.