РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Неработающий фонарь в поселке Мечниково Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что не работает фонарь на углу дома №21 в поселке Мечниково, в результате вечерами во дворе становилось очень темно.

«Проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по восстановлению освещения силами АО «Мособлэнерго» проведены», – сообщил заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Пользователь отметил проблему, как успешно решенную.