РИАМО - 23 дек. В Москве открыли движение по участку новой дороги Марьино – Саларьево от улицы Адмирала Корнилова до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Движение в понедельник запустил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дорожный каркас новой Москвы постепенно обретает зримые черты. Начиная с 2012 года мы построили на присоединенных территориях свыше 200 километров новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты. Сегодня открываем первый участок новой автодороги, которая свяжет деревни Марьино и Саларьево, став дублером Киевского и Калужского шоссе», – отметил Собянин.

Строить трассу начали в декабре 2017 года. Ее протяженность составит порядка 12 километров, она строится поэтапно. Первый участок протяженностью 3,2 километра протянулся от улицы Адмирала Корнилова до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Запуск движения транспорта на данном участке позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 20 тысяч жителей и 15 тысяч работающих в этой части новой Москвы.

Дорогу Марьино – Саларьево построят параллельно Киевскому и Калужскому шоссе – от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М3 – Середнево – Марьино – Десна. Фактически, новая трасса будет дублером двух крупнейших магистралей новых территорий и разгрузит их.

При этом улучшится транспортная доступность Московского, Николо-Хованского, Мамырей, Зименок, Саларьева, Пушкина, Марьина и других населенных пунктов. Новая дорога обеспечит комфортный подвоз к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг», а также к Хованскому кладбищу.

Второй участок будет тянуться от вышеуказанной магистрали до проектируемого проезда № 7031, а его протяженность составит три километра. Протяженность третьего участок – от проектируемого проезда № 7031 до автодороги М3 – Середнево-Десна — составит 5,6 километра. Строительство второго и третьего участков дороги планируется завершить в 2020 году.

В рамках возведения первого участка дороги провели работы по благоустройству прилегающей территории — всего обустроено 6,5 гектаров газонов, высажено 249 деревьев и 2,44 тысячи кустарников.