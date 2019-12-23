РИАМО - 23 дек. Специалисты Минэкологии направили в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании ущерба в размере 4,8 миллиона рублей, причиненного окружающей среде незаконной свалкой в городском округе Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ответчиком является ООО «Строймонтажресурс», которое занималось восстановлением нарушенных земель в деревне Макарово. Специалисты Минэкологии установили, что на земельном участке с помощью тяжелой техники размещались грунты неизвестного происхождения и строительные отходы.

«На момент проверки рабочие не смогли пояснить, по чьему заказу ведется планировка участка. Инспекторы эконадзора остановили земляные работы и взяли пробы отходов. Анализ показал, что на участке сельскохозяйственных земель площадью около 1 гектара размещены отходы IV класса опасности», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, арендатор участка заключил с фирмой договор на восстановление части нарушенных земель. Поскольку рекультивация должна проводиться только с использованием инертных материалов V класса опасности (чистые грунты), общество нарушило правила обращения с отходами.

По итогам расследования ООО оштрафовали на 150 тысяч рублей. Кроме того, рассчитан ущерб в сумме 4,8 миллиона рублей. Нарушители отказались возмещать его добровольно – им придется сделать это по решению суда.