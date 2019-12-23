РИАМО - 23 дек. Выставка «Радость творчества 60+» участницы клуба «Активное долголетие» открылась в Солнечногорске, в нее вошли около 20 различных работ — картин, написанных маслом в разных техниках, с использованием дополнительных декоративных элементов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Автором работ выступила жительница Солнечногорска и участница клуба «Активное долголетие» Ольга Ступакова. В них она передала свои чувства и настроение. Собственную выставку работ пенсионерка организовала с помощью преподавателей клуба. Посмотреть на картины могут все желающие, недавно экспозицию оценил главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

«После выхода на пенсию появилось больше свободного времени, которое стала посвящать творчеству. Стала посещать кружок «Вышивка лентами», но этого оказалось недостаточно. В 2018 году пришла в художественную студию. Занятия по живописи приносили мне удовольствие. Творчество дает потрясающую возможность выразить свои чувства и эмоции. Получив знания, я пишу картины и передаю свои настроения людям», — рассказала Ступакова.

Клуб «Активное долголетие» открылся в Солнечногорске по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его участниками могут стать все желающие пенсионного возраста, нужно лишь написать заявление в управлении соцзащиты или в самом клубе, который располагается по адресу: Промышленная улица, дом 5с. Также необходимо зарегистрироваться через приложение «МЦСУ» или на портале «Активное долголетие».