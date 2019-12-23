РИАМО – 23 дек. Компенсации за снос гаражных кооперативов в столице могут увеличить, сейчас размер компенсации составляет 150-300 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что у властей нет цели снести все гаражные кооперативы. По его словам, было бы хорошо, если бы владельцы гаражей объединились и привели свою территорию в порядок, а в префектуре или управе поддержат тех, кто захочет построить капитальный паркинг.

«Сносим гаражи только тогда, когда без этого невозможно построить новую дорогу, станцию метро или поликлинику. За каждый снесенный гараж выплачиваем компенсацию 150–300 тысяч рублей. Многие владельцы гаражей говорили, что этого мало. Наверное, они правы, в ближайшее время все посчитаем и увеличим размеры компенсаций», — сказал Собянин в интервью «Вечерней Москве», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что в новых кварталах будет больше парковок на улицах, в подземных паркингах и отдельно стоящих гаражах. Так как покупать место в паркинге дорого, будет возможность арендовать свободное место по приемлемой цене.