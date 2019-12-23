РИАМО - 23 дек. На территории особой экономической зоны «Дубна» планируется разместить производство волновых редукторов, которые применяются в станках и роботах-манипуляторах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В Подмосковье одобрили бизнес-план компании «Сервосила», работающей в области производства робототехники.

«Передовые инновационные технологии, к которым, безусловно, относится и робототехника, являются одним из приоритетов развития подмосковной экономики. Поэтому компания «Сервосила», которая разрабатывает и производит самые разнообразные образцы робототехники, <…> станет достойным резидентом ОЭЗ «Дубна», – отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, компания производит продукцию, применяемую службами МЧС, научно-исследовательским организациями, инженерными и эксплуатационными компаниями и другими.

Он отметил, что на первом этапе инвестиции в производство составят 5 миллионов рублей. Компания создаст девять рабочих мест.

Волновые редукторы – это высокотехнологичный вид редукторов, которые применяются в робототехнике и станкостроении, а также в авиации и приборостроении. Данный вид продукции обеспечивает наименьший люфт из всех известных видов редукторов, что особенно важно, например, в машиностроении для точности работы роботов-манипуляторов на сборочных конвейерах.

Волновые редукторы на производстве будут изготавливать по новейшим нестандартным технологиям. Основными потребителями продукции станут производители робототехнической техники по всему миру, а также производители высокоточных станков с ЧПУ.