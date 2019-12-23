РИАМО - 23 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя погрузчика, который насмерть задавил двоих дорожных рабочих во время уборки автотрассы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В колодце на территории новой Москвы 22 декабря нашли тела двух рабочих дорожной службы – мужчины и женщины, отсутствие которых выявили на утренней пересменке. По подозрению в совершении преступления задержали 75-летнего водителя.

«Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). С водителем работают следователи», – сказала Иванова.

Она уточнила, что во время проведения работ по очистке дорог, транспортное средство совершило наезд на двух рабочих 1984 и 1987 годов рождения. От полученных травм они скончались на месте.

По данным СМИ, пожилой мужчин уснул за рулем погрузчика и случайно нажал на педаль газа, в результате чего наехал на коллег. Испугавшись содеянного, водитель спецтехники скинул тела погибших в ливневый колодец.

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