РИАМО – 23 дек. Около 2% домов, которые построят по программе реновации, составят здания высотой более 24 этажей, это необходимо в некоторых районах, чтобы реализовать программу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Две трети домов, строящихся по программе реновации, будут высотой в 14 жилых этажей и ниже. Кроме того, практически в каждом доме будет нежилой первый этаж, где будут работать магазинчики, парикмахерские, службы быта, детские кружки и прочие полезные объекты. По-настоящему высоких домов — свыше 24 этажей — чуть больше двух процентов», — сказал Собянин в интервью «Вечерней Москве», опубликованном в понедельник.

Он добавил, что это необходимо в некоторых районах, чтобы запустить программу реновации. Если уменьшить высоту домов, то темп реализации программы снизится. По словам градоначальника, жители пятиэтажек хотят быстрее переехать в новое жилье. При уменьшении этажности домов реновация продлится не 15, а 30-40 лет. Кроме того, если уменьшить число этажей, но сохранить объем застройки, то дома будут находиться плотнее друг к другу.

«Мы просто убьем возможность создания парков и скверов, урежем до минимума дворы и парковки в новых кварталах. Останутся только дома и дороги. Так можно строить, но ничего хорошего в этом нет. Еще раз говорю, мы не стремимся в каждом районе строить все выше и выше. Где возможно, будем уменьшать число этажей, но так, чтобы не навредить участникам программы», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что сейчас завершено либо продолжается переселение жителей 92 пятиэтажек. Мэр рассказал, что запустить первую волну реновации было сложно, но вторая волна переселения должна пойти легче и быстрее. На данный момент построили 49 домов, под заселение отдали 44 дома. 200 домов находятся на стадиях проектирования и строительства.

Собянин уточнил, что в разных районах будет разное количество волн переселения, но в среднем власти города планируют уложиться в три-четыре волны.

Программа реновации жилищного фонда касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.